US Open 2023 | Arnaldi si arrende a un grande Alcaraz | l’Azzurro lascia a testa alta

(Di lunedì 4 settembre 2023) New York – E' terminata l'avventura di Matteoallo USdi New York.ha fatto un percorso straordinario del torneo, facendo parlare del suo gioco e crescendo tecnicamente in campo. Si è poi fermato nella partita con Carlos. Lo spagnolo si è imposto per 6-3, 6-3, 6-4 e vola ai quarti di finale di competizione. E attende il vincitore tra Sinner e Zverev. Sono stati tantissimi gli applausi per il tennista italiano che è salito ora al numero 47 in Atp. Posizione che permette a Matteo di partecipare ai tornei del Masters 1000.

La favola newyorkese di Matteo Arnaldi finisce qui. Lo scoglio Carlos Alcaraz è troppo alto per il 22enne sanremese, che saluta gli Usagli ottavi dopo una splendida avventura. Mai così avanti in uno Slam, dopo aver eliminato a sorpresa Norrie l'azzurrino non riesce a trovare le contromisure per fermare il giovane fuoriclasse ...Matteo Arnaldi eliminato dallo spagnolo Carlos Alcaraz negli ottavi di finale del singolare maschile dell'US. Il numero 1 del mondo si è imposto per 6 - 3, 6 - 3, 6 - 4 in 1h57'. Alcaraz attende nei quarti di finale il vincitore della sfida tra l'azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 6, e il ...

