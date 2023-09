US Open 2023 | Alcaraz batte Arnaldi negli ottavi

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) – Matteoeliminato dallo spagnolo Carlosdi finale del singolare maschile dell'US. Il numero 1 del mondo si è imposto per 6-3, 6-3, 6-4 in 1h57'.attende nei quarti di finale il vincitore della sfida tra l'azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 6, e il tedesco Alex Zverev, numero 12 del tabellone. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Si ferma agli ottavi di finale lo splendido cammino di Matteo Arnaldi agli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il 22enne sanremese deve ...Sono stati sin qui degli US Open a fortissime tinte a stelle e strisce. I padroni di casa hanno brillato sia nel tabellone maschile che in quello femminile, facendo registrare prestazioni eccezionali ...