US Open 2023 | ai quarti sarà derby a stelle e strisce tra Shelton e Tiafoe | battuti Paul e Hijikata

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 settembre 2023) Gli Stati Uniti sono certi di avere almeno un semifinalista agli US. Nello spot della parte bassa del tabellone orfano di Rune e Ruud, ad approfittarne sono stati Bene Frances, capaci di spingersi fino aidi finale. I due si contenderanno dunque un posto tra i migliori quattro e lo faranno sull’Arthur Ashe Stadium. In questa stessa cornice, nella prima domenica del torneoha già vinto un altro, in quattro set, contro Tommy. 6-4 6-3 4-6 6-4 il punteggio del match, portato a casa dal classe 2002 dopo 2h51?. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI Senza nulla togliere ai meriti di, a decidere il match sono stati anche (e in maniera significativa) i demeriti di ...