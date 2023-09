Uomini e Donne | spunta un nuovo retroscena su Riccardo Guarnieri

A chi vive le conseguenze di uno stupro, la diciannovenne dice: "Sono sbagliati certiche ... fa sapere la ragazza, che aggiunge: "Se ci fosse una protezione completa, molte piùsarebbero ...Nel corso delle varie fasi dell'operazione di Polizia - effettuate con l'impiego diappartenenti alla Questura di Vicenza, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale del Capoluogo ed ...E si dibatte, in città, sulla possibilità di restare per artisti edi cultura. Il padre di Giovanbattista, Franco Cutolo, ha gridato: "Non posso restare in questa città crudele dove ...

Uomini e Donne, un’ex tronista sarà mamma per la seconda volta Isa e Chia

Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...In una lettera alla trasmissione di Retequattro "Zona Bianca", la giovane violentata a Palermo rivolge un appello alle donne vittime di abusi ...