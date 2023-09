Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri ha trovato l’amore? Il possibile motivo dietro l’addio al programma

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 4 settembre 2023) Sebbenenon sia ancora tornato in onda, la scorsa settimana sono iniziate le registrazioni della nuova edizione. Tra le tante novità di quest’anno, non è passata inosservata l’assenza di due volti noti del Trono Over. Si trattae Armando Incarnato, entrambi non sono stati presenti in queste prime registrazioni. Davanti L'articolo