“Uomini e Donne” | amarezza per Federica Aversano | cos’è successo

(Di lunedì 4 settembre 2023) News Tv.”. L’ex tronista del dating show di Canale 5, intervistata da Lollo Magazine, ha confessato tutta la suain merito all’esperienza nello studio di Maria De Filippi. Il suo trono, infatti, non è passato alla storia come uno dei più belli nella storia del programma, nonostante le aspettative nei suoi confronti fossero molto alte., però, ha individuato anche di chi è stata la colpa. (Continua…) Leggi anche: “”, Tina Cipollari vuole lasciare il programma? Cosa c’è dietro Leggi anche: “”, Maria De Filippi furiosa con Ida Platano: svelato il motivoa “e ...

... ex tronista tra i vipponi esclusi L'indiscrezione Secondo Amedeo Venza, nella lunga lista dei "vipponi" rimbalzati all'ingresso ci sarebbe anche Giulia Cavaglià , ex tronista di...Questa malattia, secondo i dati di AIRC la fondazione creata da Umberto Veronesi , rappresenta l'1,6% di tutti i tumori diagnosticati negliin Italia e l'1,5% nelle. Questo tipo di ...I nuovi arrivi non hanno mai rimpinguato i collocamenti a riposo ed trasferimenti dellepresenti nei vari Comandi dislocati, nelle dieci città della sesta provincia pugliese. Ciò ...

Tantissime le influencer che stanno calcando il red carpet del Festival di Venezia in questi giorni. Tra queste anche Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che oggi conta un milione di ...Alessandro Basciano risponde alle voci di crisi con Sophie Codegoni pubblicando alcuni scatti che scaccerebbero le nubi attorno al loro rapporto ...