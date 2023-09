Un' infermiera uccisa a coltellate a Roma | l' allarme dato da un condomino  

(Di lunedì 4 settembre 2023) AGI - È un'di 52 anni la donnaquesto pomeriggio alle 17 nel quartiere Trionfale, a. A chiamare il 112 è stato un condomino dello stabile in via Giuseppe Allievo che ha notato il corpo nell'androne del palazzo. La donna è statacon alcuneall'addome. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile diche hanno avviato le indagini. È in corso il sopralluogo della pm diClaudia Alberti, del gruppo di magistrati della procura che si occupano delle violenze di genere, nello stabile in cui è stata trovatal'

