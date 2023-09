Un' infermiera assassinata a coltellate a Roma | ricercato l' ex compagno 

Leggi su agi

(Di lunedì 4 settembre 2023) AGI - C'è un sospettato per il femminicidio della 52enne uccisa oggi nel quartiereno Trionfale. Si tratterebbe di un ex compagno della donna. L'uomo risulta al momento irreperibile. La vittima è un'di 52 anni. A chiamare il 112 è stato un condomino dello stabile in via Giuseppe Allievo che ha notato il corpo nell'androne del palazzo. La donna è stata uccisa con alcuneall'addome. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile diche hanno avviato le indagini. È in corso il sopralluogo della pm diClaudia Alberti, del gruppo di magistrati della procura che si occupano delle violenze di genere, nello stabile in cui è stata trovata uccisa al'