UNA SERATA RICCA DI AMICI E GUSTO | Mercoledì 6 settembre 2023 | Nardò

(Di lunedì 4 settembre 2023) Un luogo fiabesco, Palazzo Tafuri, a, un gioiello nel cuore del Salento; uno chef che ha voluto dedicare unaa due persone per lui speciali; buon cibo abbinato ad ottimi vini…ed ecco una“Family & Friends”. Grazie a una grande passione per l’Italia da parte degli attuali proprietari, il Conte e la Contessa d’Espous, oggi Palazzo Tafuri è divenuto un hotel unico nel suo genere, un rifugio per chi ama il relax e la gastronomia raffinata. Attentamente restaurato e ristrutturato al fine di mantenere inalterata la bellezza del passato, è stato però arricchito di tutti i comfort e servizi che lo rendono un moderno e lussuoso Boutique Hotel. L’architetto salentino Claudio Colaci e l’interior design consultant nonché project manager belga Vincent De Cat hanno avuto “carta bianca” per realizzare questo sogno. Sedersi ...

In questo senso, uno dei momenti più significativi dellaresta l'esecuzione di Satan, Your Kingdom Must Come Down , traditional di cui aveva registratocover per Band of Joy , che si ...presenza fissa e rassicurante all'interno del programma, fin dalla prima edizione e in tutti gli spin off. Dall'8 settembre tornerà come giudice del talent in primasu Real Time, a ...'Non posso negare che mi facerta impressione. Questa è stata casa sua per moltissimi anni, un ...di 'Filorosso' e io le avevo promesso che avremmo fatto di tutto per riconsegnarle la prima...

Una serata con Werner Herzog, e con il Post Il Post

All’interno di questa gara, in collaborazione con The Black Sheep, si è svolta anche una Try Out per tutti quei ragazzi che per la prima volta si cimentavano in Mountain Bike su un tracciato sterrato.Il comdandante della polizia di Venezia ha subito palpeggiamenti durante il rinfresco alla festa di Armani mentre si trovava in mezzo a una folla di 700 persone ...