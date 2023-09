UNA SERATA RICCA DI AMICI E GUSTO | Mercoledì 6 settembre 2023 | Nardò

(Di lunedì 4 settembre 2023) Un luogo fiabesco, Palazzo Tafuri, a, un gioiello nel cuore del Salento; uno chef che ha voluto dedicare unaa due persone per lui speciali; buon cibo abbinato ad ottimi vini…ed ecco una“Family & Friends”. Grazie a una grande passione per l’Italia da parte degli attuali proprietari, il Conte e la Contessa d’Espous, oggi Palazzo Tafuri è divenuto un hotel unico nel suo genere, un rifugio per chi ama il relax e la gastronomia raffinata. Attentamente restaurato e ristrutturato al fine di mantenere inalterata la bellezza del passato, è stato però arricchito di tutti i comfort e servizi che lo rendono un moderno e lussuoso Boutique Hotel. L’architetto salentino Claudio Colaci e l’interior design consultant nonché project manager belga Vincent De Cat hanno avuto “carta bianca” per realizzare questo sogno. Sedersi ...

...si può dire che siano stati mezzi miracolati i coinvolti nel rocambolesco sinistro avvenuto in primanel pieno centro abitato di Surbo. Erano le 18 circa, infatti, quando si sono scontrate......anche la mamma ha lavorato in televisione da giovane Rebecca Staffelli ha debuttato in prima... Hasua postazione dove può seguire quello che riprendono tutte le numerose telecamere del ...... quando ci sarà spazio per il ritorno in primadi Ballando con le stelle il 21 ottobre lo ... Lo show del sabato sera tornerà a tener compagnia al pubblico connuova edizione, che si ...

Vuelle, con Pistoia è una serata di festa Biancorossi terzi al torneo di San Sepolcro Quotidiano Sportivo

Martedì 12 settembre sul palco di Incontri Asolani in una sola serata verranno eseguite due suite di due balletti tra i più famosi del Novecento in versione cameristica. Un progetto nato dall’amicizia ...Manca poco e si tirerà su il sipario della XVIII edizione del Premio Gentleman FairPlay. Un premio ricco di valori e sorprese. Alcune le abbiamo già annunciate, qualcuna la scoprirete ora, altre ...