Un negoziatore come ministro | il segnale di Zelensky avvicina la pace?

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tataro di Crimea, deputato,con la Russia e con la Turchia per l'accordo sul grano. Sono questi i dati salienti della biografia di Rustan Umerov, scelto dal presidente ucraino Volodymyrnuovodella Difesa. Umerov è nato 41 anni fa a Samarcanda, nell'allora Uzbekistan sovietico, dove la sua famiglia era stata deportata da Stalin nel 1944 assieme agli altri tatari di Crimea. Quando questa minoranza musulmana turcofona fu autorizzata a rientrare in patria fra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, i genitori di Umerov, due ingegneri, tornarono in Crimea. Ancora liceale, Umerov partecipò al programma del dipartimento di Stato americano Future Leaders Exchange e frequentò per un anno una scuola negli Stati Uniti, ospite di una famiglia. Laureato in Economia, con un master ...