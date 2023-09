Un Libro sotto le stelle | il 14 presentazione degli autori | le date

(Di lunedì 4 settembre 2023) C'è sempre tempo per leggere un buon, anche lontano dall'estate eun cielo stellato che ci accompagna in un viaggio di emozioni e personaggi. Ritorna in Campania 'Unle',...

C'è sempre tempo per leggere un buon, anche lontano dall'estate eun cielo stellato che ci accompagna in un viaggio di emozioni e personaggi. Ritorna in Campania 'Unle stelle', rassegna ideata e promossa dall'Associazione Meridiani e giunta alla sua XIX edizione. La manifestazione si avvale della collaborazione di Tra. Vel. Mar. e del Circolo Velico ...Pubblichiamo, ringraziando editore e autore, un estratto dal nuovodi Antonio Talia La stagione delle spie, in libreria per minimum fax. di Antonio Talia L'...Dipartimento di Stato americano......Rifugio Fantoli) È così Angela e Michele hanno vissuto il loro ideale e tormentato amorela ... (per approfondire si veda lo storico e commovente"Val Grande ultimo paradiso" di Teresio ...

«Una nipote nata negli anni del benessere economico raccoglie e introietta le memorie della nonna Cettina di cui porta il nome, accorrendo al suo capezzale. La nipote, Vincenza Alfano, ...Vero che è straordinaria». «E come ha fatto». «Semplicissimo. Non c’era anima viva. L’ho presa, l’ho infilata sotto l’impermeabile, quel giorno per fortuna pioveva». «Si ricorda il nome della ...