Ultime Notizie – Virus Dengue | a Brescia un caso sospetto

(Di lunedì 4 settembre 2023) Undi. L’infezione è stata segnalata dall’Ats locale al Comune che oggi annuncia l’avvio di “uno specifico e capillare intervento anti zanzare nella zona di via Savoldo”. E’ quanto comunica l’amministrazione in una nota, ricordando che laè “una malattia di tipo simil-influenzale causata da unpresente in paesi tropicali e subtropicali che si trasmette” appunto “attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare. Non esiste la trasmissione diretta da persona a persona“, precisa il Comune. Il Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2020-2025, emanato dal ministero della Salute, si legge ancora nella nota, in questi casi prevede delle misure di contenimento delle zanzare, possibili vettori di malattie virali tra ...