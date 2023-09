Ultime Notizie – Vacanze e lavoro | consigli per un rientro senza stress

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 4 settembre 2023) Leestive rappresentano per la maggior parte degli italiani un’occasione per staccare dalla routine quotidiana, dedicandosi al relax,obblighi né orari. Proprio per questo, ildopo le ferie può risultare complesso e faticoso e persino portare a sperimentare la cosiddetta ‘sindrome post-’, i cui sintomi possono includere apatia, stanchezza, difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno,e tristezza. Al fine di evitare questo disturbo, Lidia Molinari, People Advisor Director di Adecco, la società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, propone una lista di suggerimenti per prepararsi al meglio a rientrare al. 1) Riprendere la ...