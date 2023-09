Ultime Notizie Roma del 04-09-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 settembre 2023)dailynews radiogiornale lo ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione nuovamente gli esseri in apertura guerra in Ucraina Kiev scrive drone inizio esplodono innia ma Bucarest mega il presidente turco erdogan è volato Intanto in Russia per ridiscutere con bladimir Putin ripreso della sulle esportazioni di grano Ucraina attraverso il mar Nero in tempo per il raccolto autunnale Intanto continua la controffensiva di chi annuncia di avere liberato fino a 47 chilometri quadrati del territorio vicino alla città occupata di Black Mood del paese Mosca dal canto suo ha sferrato un attacco con droni al porto di Ismail sul Danubio nella regione di Odessa diversi edifici compresi i magazzini sono stati colpiti macchinari agricoli attrezzature industriali sono state danneggiate le ho copiate diversi ...