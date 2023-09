Ultime Notizie Roma del 04-09-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 settembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno essere in apertura di giornale siamo aperti a negoziati sull’accordo sul grano ad affermarlo il presidente russo Vladimir Putin all’inizio dell’incontro associ con il presidente turco erdogan ci sarà un annuncio importante Al termine dell’incontro tra i presidenti anticipato lo stesso del Lugano come riporta l’agenzia di stampa e una donna anche parlato di colloquio importante il re governatore della Banca Centrale turca in russa associ in termini di utilizzo della valuta Nazionale nel commercio bilaterale luglio Mosca non ha rinnovato l’accordo che creava corridoi Sicuri per le tue foto delle votazioni del grano sul Mar Nero lamentandosi del fatto che le sue esportazioni sono stata quella di sanzioni imposte dai sostenitori occidentali dell’Ucraina ...