Ultime Notizie Roma del 04-09-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio un imprenditore Edile di 46 anni di Corato Bari è morto mentre stava svolgendo lavori in un terreno di sua proprietà stanno da quanto è morto l’uomo stava manovrando un autogru munita di cestello che all’improvviso si sarebbe sganciato travolgendo la senza dargli scampo Il personale del 118 ha solo potuto constatarne il decesso per schiacciamento la procura di Trani aperto un fascicolo d’inchiesta per un video colposo Valeria Fioravanti è morta per una meningite Lo scorso gennaio ama i medici Non avevano capito le hanno somministrato antidolorifici convinti che si trattasse prima di un mal di testa Poi di mal di schiena due errori di valutazione di ospedali diversi che hanno portato al decesso della ventisettenne mamma di una bimba di 13 mesi nel ...