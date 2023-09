Ultime Notizie Roma del 04-09-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 settembre 2023)dailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tra elementari scuola mutui benzina e ristorazione gli italiani vanno incontro Domenici di spesa da €1600 a famiglia in autunno a fare i calcoli auto tempi che prevede rincari di €190 di alimentari di circa €95 per il corredo scolastico di più di €100 per i carburanti le note dolenti riguardo i mutui con oltre €1000 In più la guerra in Ucraina le forze di occupazione russe Hanno lanciato diversi gruppi di droni d’attacco in tutta l’Ucraina in particolare verso le regioni meridionali sono stati abbattuti 20 droni russi Shield 130 131 nella zona di ho detta lo riferisce l’aeronautica militare dell’Ucraina i droni sono stati lanciati dall’area del campo di addestramento diciamo da Crimea è da primorsko in Russia Mirano per la prima volta l’Ucraina secondo le ...