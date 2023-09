Ultime Notizie – Pogba | infortunio Empoli-Juve | oggi esami | come sta

(Di lunedì 4 settembre 2023) Paulspaventa i tifosi dellantus. Il centrocampista francese, nel corso del match vinto ieri 2-0 sul campo dell’, nel corso del secondo tempo ha accusato un fastidio alla coscia.è rimasto in campo, ma le sue condizioni andranno valutate e si attende il verdetto degliin programma. “Paul ha sentito una fitta dietro. Vediamo dagli esiti cosa sarà, dispiace perché ha fatto una partita di qualità”, le parole dell’allenatore bianconero Massimiliano Allegri., ancora lontano dalla condizione ottimale, ieri ha mostrato a sprazzi una qualità che nessun altro centrocampista dellantus può garantire. Il francese è anche andato a segno con un tiro al volo, ma la rete è stata vanificata dal fuorigioco di Vlahovic. Il ...

Ucraina Russia, oggi a Sochi vertice Putin ed Erdogan sul grano LIVE Sky Tg24

(Teleborsa) - Buon inizio di settimana per le Piazza Affari e le altre Borse europee, che si avvantaggiano della buona performance dei mercati asiatici in attesa di nuovi stimoli della banca centrale ...Guerra in Ucraina diretta oggi 4 settembre: nel diciannovesimo mese dall'avvio dell'aggressione scatenata dalla Russia continuano i combattimenti nella zona di Zaporizhia che ...