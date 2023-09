Ultime Notizie – “Non ho elementi nuovi | rimesso sul tavolo ipotesi già accreditata”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 4 settembre 2023) “Io ho solosulun’già fortemente ritenuta credibile, non perché avessi, ma per sollecitare chi li ha a parlare, a dire la verità. Non altro”. E’ quanto spiega a ‘La Verità’, l’ex presidente del consiglio Giuliano Amato rispondendo ad alcune domande che il quotidiano gli aveva inviato per avere chiarimenti rispetto alle parole sulla strage di Ustica rilasciate a ‘la Repubblica’. “Dei titoli con cui un articolo o un’intervista vengono presentati – lei lo sa quanto me – non risponde l’autore”, scrive Amato rivolgendosi al quotidiano aggiungendo di non aver raccontato “nulla di nuovo. Non era nelle mie possibilità, non era nelle mie intenzioni”. “Volevo riportare il tema all’attenzione, sollecitare chi potrebbe convalidare quell’a parlare – ...