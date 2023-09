Ultime Notizie – Nazionale | Buffon e il nuovo debutto azzurro | “Spalletti ct giusto”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Dopo Lucianoct della, a Coverciano arriva il ‘di Gigi. Due giorni dopo la presentazione alla stampa delCommissario Tecnico, nell’Aula Magna di Coverciano tocca aincontrare i giornalisti nella nuova veste di Capo Delegazione. Con lui c’è il Presidente Federale Gabriele Gravina, che dopo Gianluca Vialli ha deciso di puntare su un’altra leggenda del nostro calcio per ricoprire un ruolo che non è solo di rappresentanza, ma che può rivelarsi fondamentale nel cementare il gruppo. “Uno dei più grandi monumenti della nostra squadra azzurra, della nostra storia, torna finalmente a casa – le parole di Gravina – sabato conabbiamo parlato di un ...

Ma nelle ore il giocatore risulta essere vicinissimo al Siviglia e come riportato dal ... Leggi i commenti Calciomercato as roma: tutte le 4 settembre 2023

