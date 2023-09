Ultime Notizie – Mostra del Cinema di Venezia 2023 | il programma di oggi 4 settembre

(Di lunedì 4 settembre 2023), lunedì 4, alladeldici sarà in Concorso Sofia Coppola, che racconta Elvis Presley dalla prospettiva dell’amore più importante della sua vita. La regista dirige, infatti, ‘Priscilla’. La moglie della rockstar, Priscilla Presley, è attesa al Lido con Coppola. In gara ci sarà anche il film ‘Evil Does Not Exist’ di Ryusuke Hamaguchi, un racconto sulla forza vitale di figure che si muovono immerse nella natura e nella musica. Fuori concorso ci sarà Woody Allen che con ‘Coup de chance’ racconta la crisi di una coppia apparentemente felice. E sempre fuori concorso anche Luca Barbareschi con ‘The penitent – A rational man’. Woody Allen è arrivato sabato 2per partecipare alla ...

... tra nuove misure per uscite anticipate e nuovi importi, leparlano di possibili nuovi aumenti delle pensioni già a dicembre. Vediamo per chi e perché dovrebbero esserci. Per chi e di ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Lenews, sospiro di sollievo per il campione del mondo. 'Oggi posso solo dire grazie', ... le parole di Angel Charte, responsabile medico del Motomondiale, prima dellerassicuranti ...

Ucraina Russia, oggi a Sochi vertice Putin ed Erdogan sul grano LIVE Sky Tg24

Il lavoro non c’è o, se c’è, è spesso senza rete come i numeri pericolosi di equilibristi allo sbaraglio nei circhi sgangherati di desolate periferie. Questo ...Si chiama Psg l’ultima e unica grande paura dei tifosi del Napoli sul tema Osimhen: gli altri top club internazionali si sono via via tirati fuori ... L’Inter è pienamente immersa nel calciomercato.