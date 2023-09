Ultime notizie mondo Oggi vertice Putin-Erdogan a Sochi Russia distrugge droni e motoscafi Kiev

(Di lunedì 4 settembre 2023) Attesaper iltra Vladimire Rejep: si tratta di un nuovo tentativo del presidente turco per una svolta diplomatica sul fronte della guerra in Ucraina e sull’emergenza grano

Giorno 558 della guerra in Ucraina . Questa settimana il Parlamento ucraino voterà sulla destituzione di Oleksii Reznikov (accusato di corruzione) e sulla nomina di Rustem Umerov come nuovo ministro ...Il presidente ucraino ha annunciato la decisione di sostituire Oleksii Reznikov: al suo posto Rustem Umerov. Due droni ucraini sono stati neutralizzati nella regione russa di Kursk, uno su Belgorod.

Kiev, 4 set. (Adnkronos) - Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 17 droni che miravano alla regione di Odessa. Lo ha detto il governatore Oleg Kiper in un post su Telegram, aggiungendo che invece ...