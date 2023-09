Ultime Notizie – la risposta di corsa in un video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 4 settembre 2023) Come sta Ramzan Kadyrov? E’ alle prese con una malattia? Il leader ceceno è ancora saldo al potere? La, con un, prova a darla lo stesso Kadyrov. Le immagini mostrano il corpulento capo della Repubblica Cecena impegnato in unaa ritmo sostenuto su un tapis roulant. Lo scatto, tra qualche sorriso e la respirazione non proprio da atleta, va in scena al chiuso, in una sala in cui si intravedono quadri con cornici dorate, lampadari sfarzosi e mobili che non passano inosservati. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione