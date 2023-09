Ultime Notizie – Incidente mentre lavora a una seggiovia | muore operaio sulle Dolomiti

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’uomo, un 57enne di Livinallongo del Col di Lana, stavando sul 13° palo dellaPadon nel bellunese Unè morto questa mattina in unsul lavoro durante la manutenzione dellaPadon, nellebellunesi. Intorno alle 10.30, riferisce il Soccorso alpino del Veneto, è stata attivata la Centrale del 118. Sul posto le squadre del Soccorso alpino di Val Pettorina e Livinallongo assieme al Pelikan. Purtroppo al momento dell’intervento l’, 57enne di Livinallongo del Col di Lana, che stavando sul 13° palo della, era già morto. Le dinamiche dell’sono al vaglio. La salma è stata trasportata al Passo Fedaia e affidata ai Carabinieri. Adnkronos, ...

Ma nelleore il giocatore risulta essere vicinissimo al Siviglia e come riportato dal ... Leggi i commenti Calciomercato as roma: tutte le4 settembre 2023... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul ... i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Ucraina Russia, oggi a Sochi vertice Putin ed Erdogan sul grano LIVE Sky Tg24

Rivedi l'arrivo dei giocatori della nazionale brasiliana a Belém, dove la squadra verdeoro inizia la preparazione per le qualificazioni al Mondiale ...Meteo Italia a due velocità: se in alcune regioni nei prossimi giorni vedremo un caldo agostano, in altre i protagonisti saranno temporali e ...