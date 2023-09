Ultime Notizie – In Italia -40% di morti per malattie croniche in 20 anni grazie all’innovazione farmaceutica

(Di lunedì 4 settembre 2023), inè diminuita del 40% la mortalità per le patologiein 20ed è aumentato di un milione il numero di persone vive dopo una diagnosi di tumore in 10. Nel 2022, nel nostro Paese, il settore farmaceutico si è confermato fra quelli a più alto tasso di innovazione, con investimenti pari a 3,3 miliardi di euro, di cui 1,4 destinati agli impianti di produzione e 1,9 alla ricerca e sviluppo. Il settore, che già oggi rappresenta il 2% del Pil, potrebbe generare ulteriore ricchezza e crescita economica. Serve però un contesto più favorevole ad aumentare gli investimenti dall’estero e a sostenere la ricerca e l’innovazione, a partire da una nuova governance, da un diverso modello di finanziamento della spesa ...

Sicché è andata a finire che, nella giornata in cui ci si aspettavada Taremi, abbiamo ... Al Porto è successo nelledue giornate. Nella giornata precedente, a Vila do Conde, la rimonta ...... riadattando i fumetti che hanno già ispirato il divertentissimo film di Edgar Wright in una serie animata che promette di riportare le vibrazioni del fumetto nello show televisivo e con le......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiConcluso il restauro: l'antico mulino di Udine è ...

Ucraina Russia, oggi a Sochi vertice Putin ed Erdogan sul grano LIVE Sky Tg24

Questa inaugurazione si configura come un avvenimento storico: un secolo e mezzo dopo l'ultima rappresentazione al Teatro Regio, avvenuta nel 1885 nella versione in italiano, va in scena La Juive ...L'aria di Parigi ha compiuto il miracolo. Alla cinquantesima regìa in sessant’anni di carriera, quel diavolo di Woody Allen, 87 anni, ritrova il passo, la verve, lo smalto della ...