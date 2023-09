Ultime Notizie – G20 India | Xi non andrà a vertice Nuova Delhi

(Di lunedì 4 settembre 2023) Pechino conferma: Xi Jinping nonal G20 ail 9 e 10 settembre prossimi. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri cinese, dopo le indiscrezioni di stampa dei giorni scorsi, senza fornire le ragioni per cui il presidente salterà il. Al suo posto inci sarà il premier cinese Li Qiang, ha reso noto la portavoce del ministero Mao Ning. Assente al summit anche il presidente russo Vladimir Putin, che manderà il ministro degli Esteri Sergei Lavrov. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Tra learrivate dalle Anticipazioni Americane di Beautiful , abbiamo scoperto che Steffy è tornata a casa da Finn e il ragazzo le ha promesso di stare attento a Sheila . Ma la Carter è ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiIn auto per andare in servizio, grave incidente per ...Un incidente aereo avvolto nel mistero che è ritornato agli onori della cronaca nellesettimane per le parole dell'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato che ha mosso pesanti accuse contro ...

Ucraina Russia, oggi a Sochi vertice Putin ed Erdogan sul grano LIVE Sky Tg24

Il ministro con delega al Pnrr, Raffaele Fitto, sarà oggi a Bruxelles per presentare le modifiche del governo al Piano. Fitto sarà ascoltato dal capo della task force europea dedicata, Celine Gauer, ...(ANSA) - ROME, SEP 4 - Milan Mayor Giuseppe Sala on Monday sought to put into context the robbery Ferrari Formula One driver Carlos Sainz suffered on Sunday in which his watch was stripped off his ...