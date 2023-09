Ultime Notizie – Dopo la morte dell’orsa Amarena “insulti e minacce” agli abitanti di San Benedetto dei Marsi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 4 settembre 2023) “C’è un clima piuttosto preoccupante qui a Sandei. Non ci sentiamo sicuri”. Così all’Adnkronos C.P, un’abitante del paese nell’aquilano, salito alla ribalta delle cronache – negli ultimi giorni – per essere il luogo in cui è morta di, l’orsa simbolo del Parco regionale D’Abruzzo, nota sui sociale per le sue passeggiate in giro per il paese assieme ai suoi cuccioli. Il plantigrado è stato ucciso a fucilate da un 56enne di Sandei, ora indagato dalla Procura di Avezzano. “La situazione è complicata, ci sentiamo minacciati“, spiega un’altra persona del posto che preferisce rimanere anonima. “Non siamo abituati ad avere tutta questa attenzione e soprattutto non siamo abituati a ricevere. Perché è questo ciò che sta succedendo. ...