Ufo e alieni | gli avvestimenti negli Usa | fonti militari | da oggi

(Di lunedì 4 settembre 2023) Arriva un sito Usa per le segnalazioni di avvistamenti Ufo. In questi giorni l'All-Domain Anomaly Resolution Office (Aaro), l'ufficio del Pentagono dedicato allo studio degli avvistamenti di Ufo, o Uap, (unidentified anomalous phenomena), ha lanciato un nuovo sito web: https://www.aaro.mil/. Secondo quanto annunciato dal portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, il sito sarà accessibile al personale militare o di altre agenzie del governo per riportare eventuali segnalazioni: sarà anche aperto agli utenti civili, che non potranno però postare le loro segnalazioni.

New York - Se avete incontrato dischi volanti, osservato strani abbagli di colore verde o astronavi a forma di caramella, il momento per dirlo potrebbe arrivare presto. L'appello è stato lanciato dal Pentagono.

