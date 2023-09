Ue | cresce attenzione per euro digitale Panetta Bce | Non servirebbe nuovo conto

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’utente finale “non sarebbe forzato ad aprire unper l’. Sarebbe in grado di mantenere unnella propria banca, che sarebbe tenuta a fornire un portafoglio dove salvare glidigitali”. Lo ha chiarito Fabio, intervenendo alla Commissione Econ del Parlamentopeo. “Sarebbe un portafoglio, non fisico”, al quale accedere tramite un link. “La Banca centralepea non aprirebbe alcunagli utenti finali, fornirebbe solo la materia prima”. “In alcun modo la Bce avrebbe una relazione diretta con gli utenti finali, tutti i servizi sarebbero forniti dalle banche commerciali”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

