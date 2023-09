Ucraina | Zelensky | ' Francia addestrerà nostri piloti su aerei da combattimento'

(Di lunedì 4 settembre 2023) Kiev, 4 set. (Adnkronos) - Lasi è unita alla coalizione internazionale per addestrare iucraini suglida caccia F-16. Lo ha detto il presidente Volodymyrdopo la telefonata di ieri con il suo omologo francese Emmanuel Macron, nella quale i due leader hanno discusso delle esigenze militari dell'e della potenziale partecipazione dellaal rafforzamento della sicurezza nell'oblast di Odessa. In precedenza, sul suo canale Telegram ufficiale,aveva detto che i due avevano discusso anche del “ruolo attivo della” nell'attuazione della formula di pacein vista del vertice globale sulla pace, che si terrà dal 25 al 28 ottobre a New York.ha aggiunto ...

' Rustem Umerov dovrebbe ora dirigere il ministero', aggiunge, 'la Verkhovna Rada(il parlamento ucraino, ndr) lo conosce bene e Umerov non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Mi ...... questo potrebbe essere il più realistico obiettivo per Volodymyrvisto che, a inizio anno,... A metà 2024, per non parlare del 2025, la guerra inpiù che finita potrebbe essere "sospesa"...sostituisce Reznikov: Rustem Umerov nominato nuovo ministro della Difesa Volodymyrha sostituito il ministro della Difesa ucraino. Il posto di Oleksiy Reznikov sarà preso da ...

Roma, 4 set. (LaPresse) - Il ministro ucraino della Difesa, Oleksiy Reznikov, ha presentato le sue dimissioni al presidente del parlamento, Ruslan Stefanchuk.Un'altra notte di allarmi e attacchi aerei nei cieli di Ucraina e Russia. E stamattina allarme bomba nelle scuole di Kiev. Oggi Erdogan da Putin per ...