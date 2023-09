Ucraina | via Reznikov | Zelensky sceglie Umerov come nuovo ministro della Difesa

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) – Ilucraino Oleksiiha rassegnato le dimissioni. Al suo posto il presidente ucraino Volodymyrha scelto Rustem. "Ho presentato la mia lettera di dimissioni a Ruslan Stefanchuk, presidente del Parlamento ucraino. È stato un onore servire il popolo ucraino e lavorare per l'esercito negli ultimi 22 mesi, il periodo più difficilestoria moderna dell'", ha scrittosu X.era a capo del ministeroucraino dal 4 novembre 2021, meno di quattro mesi prima dell’inizio dell’invasione russa, scatenata alla fine di febbraio 2022. In precedenza, è stato vice primoe ...

Nel 2017 ha avuto un ruolo nella liberazione di due tatari detenuti in Russia, nel marzo 2022 ha partecipato ai falliti negoziati di pace con Mosca subito dopo l'invasione russa dell'e ...... lo ha reso noto l'Aaeronautica militare di Kiev, come riporta Rbc -. I droni sono stati ... L'accordo sulladel Mar Nero, che deve portare grano anche a molti Paesi africani deve essere ...In barba a tali disposizioni,consolati si sta consumando un conflitto burocratico fatto di ... Perché l'spinge per il rimpatrio dei bambini La risposta che la stampa nazionale dà è ...

Ultime notizie. Zelensky silura il ministro della Difesa: via Reznikov, al suo posto Umerov Il Sole 24 ORE

L’accordo sulla via del Mar Nero, che deve portare grano anche a molti ... su Putin affinché faccia qualche passo indietro per quanto riguarda la guerra in Ucraina e si possa andare verso la pace”.Le richieste di rimpatrio dei minori ucraini e i bisogni dei bambini e degli adolescenti: sicurezza, salute e il conflitto ancora in corso.