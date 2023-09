Ucraina Umerov | il tataro di Crimea che guiderà la Difesa

(Di lunedì 4 settembre 2023) Deputato, imprenditore, ha partecipato ai negoziati per i corridoi del granodi, deputato, negoziatore con Mosca e con la Turchia per l’accordo sul grano. Sono questi i dati salienti della biografia di Rustan, scelto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky come nuovo ministro dellaè nato 41 anni fa a Samarcanda, nell’allora Uzbekistan sovietico, dove la sua famiglia era stata deportata da Stalin nel 1944 assieme agli altri tatari di. Quando questa minoranza musulmana turcofona fu autorizzata a rientrare in patria fra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, i genitori di, due ingegneri, tornarono in. Ancora liceale,partecipò al programma del dipartimento di Stato ...

The post Chi è Rustem, il nuovo ministro della Difesa dell'appeared first on ...Capo del Fondo del demanio statale,considerato un fedelissimo di ..., ex parlamentare 41enne e tartaro di Crimea, guida il Fondo per le proprietà statali dell'dal settembre 2022 e ha svolto un ruolo nei delicati negoziati in tempo di guerra, ad esempio ...

Zelensky silura il ministro della Difesa Reznikov: al suo posto Umerov la Repubblica

La guerra in Ucraina giunge al giorno 558. A Sochi si tiene il vertice tra Putin ed Erdogan, con al centro un possibile rilancio del patto sul grano. "Sarebbe un passo verso la pace", commenta Tajani ...Tataro di Crimea, deputato, negoziatore con Mosca e con la Turchia per l'accordo sul grano. Sono questi i dati salienti della biografia di Rustan Umerov, scelto dal presidente ucraino Volodymyr ...