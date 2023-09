Ucraina-Russia | “Kim Jong Un presto da Putin per fornitura armi a Mosca”

(Di lunedì 4 settembre 2023) A dirlo è il New York Times, che cita funzionari americani ed Alleati: l'incontro a Vladivostock, sulla costa Pacifica, il viaggio in un treno blindato Il leader nordcoreano Kim-un ha in programma un viaggio ina breve per incontrare il presidente Vladimire discutere di possibili forniture diallaper la guerra ine di altre forme di cooperazione. A scriverne è il New York Times, citando funzionari americani ed Alleati, precisando che Kim ricorrerebbe al treno blindato come mezzo di trasporto per recarsi da Pyongyang a Vladivostock, sulla costa Pacifica, ad incontrare il leader del Cremlino. Kim potrebbe anche andare a, un’ipotesi questa al momento non confermata. Kim esi incontrerebbero a margine ...

...nordcoreano Kim Jong - un ha in programma un viaggio ina breve per incontrare il presidente Vladimir Putin e discutere di possibili forniture di armi allaper la guerra ine di ...PECHINO - Kim Jong - un presto inper incontrare Vladimir Putin e discutere dell'invio di armi nordcoreane a Mosca per la guerra in. È quanto sostengono funzionari americani citati dal New York Times . "Kim viaggerà da ...Novità sconcertanti da oltreoceano sul conflitto tra. Parrebbe che dal Cremlino stiano cercando forniture di armi data la carenza momentanea. Il leader nordcoreano, Kim Jong - un prevede di recarsi in visita inquesto mese, ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Dopo l'incontro con Erdogan Putin non cede: “Accordo sul grano ma solo se l ... la Repubblica

(Adnkronos) – Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha in programma un viaggio in Russia a breve per incontrare il presidente Vladimir Putin e discutere di possibili forniture di armi alla Russia per la ...Il presidente della Corea del Nord, Kim Jong-un, intende recarsi in Russia a settembre per incontrare il presidente Vladimir Putin e discutere la possibilità di fornire a Mosca più armi per la sua ...