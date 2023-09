Ucraina | Russia attacca porto Izmail Oggi l' incontro tra Putin e Erdogan

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) - Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 17 droni che miravano alla regione di Odessa. Ad affermarlo il governatore Oleg Kiper in un post su Telegram, aggiungendo che invece l'attacco aldi, sul Danubio, è durato complessivamente tre ore e mezza. L'attacco diarriva poche ore prima dell'tra il presidente russo Vladimire il suo omologo turco Recep Tayyip Erdo?an,incentrato su un possibile rilancio del patto sul grano. Diversi edifici, compresi magazzini, sono stati colpiti durante l'attacco russo: macchinari agricoli e attrezzature industriali sono stati danneggiati, ha riferito Kiper. Diversi incendi sono scoppiati anche in abitazioni civili a causa della caduta di detriti, ha detto, ma non ci sono stati morti o feriti. Si tratta ...