Ucraina | Russia attacca porto Izmail Oggi l’incontro tra Putin e Erdogan

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) – Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 17 droni che miravano alla regione di Odessa. Ad affermarlo il governatore Oleg Kiper in un post su Telegram, aggiungendo che invece l'attacco aldi, sul Danubio, è durato complessivamente tre ore e mezza. L'attacco diarriva poche ore prima dell'incontro tra il presidente russo Vladimire il suo omologo turco Recep Tayyip Erdo?an, incontro incentrato su un possibile rilancio del patto sul grano. Diversi edifici, compresi magazzini, sono stati colpiti durante l'attacco russo: macchinari agricoli e attrezzature industriali sono stati danneggiati, ha riferito Kiper. Diversi incendi sono scoppiati anche in abitazioni civili a causa della caduta di detriti, ha detto, ma non ci sono stati morti o feriti. Si tratta del secondo attacco russo in due ...

... 6 quelle che saranno inserite nel RepowerEu (ossia, il progetto con cui l'Unione europea ha voluto far fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra tra). È lo scenario ...Però, alcune prove e alcuni indizi portano a pensare che davvero l'stia conquistando terreno e lasia in un momento di grossa difficoltà. L'ultimo di questi riguarda le forze in campo ...Il leader del Paese NAato agisce come una sorta di mediatore tra l'e la, scegliendo di non aderire alle sanzioni di guerra occidentali. Prima che l'accordo sul grano fosse sospeso, ...

Ucraina Russia, ultime news sulla guerra oggi 4 settembre Adnkronos

Guerra Ucraina – Droni su Odessa La notte scorsa, la Russia ha lanciato numerosi droni su Odessa, mirando alle infrastrutture agricole ucraine. Questa regione è strategica per l’Ucraina in quanto ...Il ministro della difesa russo dà un annuncio da Mosca: nella notte sono stati distrutti quattro motoscafi militari di Kiev ...