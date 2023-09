Ucraina | Putin | Russia aperta a un accordo sul grano | A Soci l' incontro con Erdogan

... il presidente russo Vladimirha detto che Mosca è aperta ai negoziati per l'accordo sul ...00 Kiev: 503 bambini uccisi dall'inizio della guerra Almeno 503 bambini sono stati uccisi in...... spera che questi negoziati sull'esportazione di grano possano fungere da trampolino di lancio per negoziati di pace più ampi trae Russia. Durante l'incontro,ha anche espresso l'...ha detto al presidente turco "siamo aperti ai negoziati" per ripristinare un accordo sul ... "Naturalmente non ignoreremo le questioni legate alla crisi. So che intendete sollevare domande ...

Ucraina Russia, oggi a Sochi vertice Putin ed Erdogan sul grano LIVE Sky Tg24

Il Presidente russo: "So che intendiamo sollevare questioni sull’accordo sul grano. Siamo aperti ai negoziati su questo tema".Le prime testimonianze sulla corrente del Pacifico risalgono al 1525 con i diari di Pizarro. Ma fino a pochi anni fa erano stati studiati solo gli effetti locali. Oggi secondo gli economisti del Fmi « ...