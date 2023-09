Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Varsavia, 4 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità polacche hanno iniziato are i cittadiniin età di servizioillegalmente dal paesel'dell'invasione russa, il 24 febbraio 2022.aver raggiunto un accordo con il governo di Kiev, laha deciso l'estradizioneaver verificato che dall'dellasono arrivati ??nel Paese 2,87 milioni didi età compresa tra i 18 ei 60 anni. Tuttavia, secondo il quotidiano "Rzeczpospolita", gran parte di loro ha già fatto ritorno in. Le autorità stimano che circa 80.000 persone che hanno attraversato il confine tra i due paesi non siano ...