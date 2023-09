Dopo aver raggiunto un accordo con il governo di Kiev, laha deciso l'estradizione dopo ... Tuttavia, secondo il quotidiano 'Rzeczpospolita', gran parte di loro ha già fatto ritorno in. ...Per saperne di più VISEGRAD VARSAVIA Laistituirà un ministero per la transizione ... che si è rifiutato di combattere contro l', ottiene asilo in Bulgaria. Il cittadino russo Alexander ...... ore 20.30 Croazia - Slovenia 5 settembre: ore 17.30 Spagna -, ore 20.30 Slovenia - ... 25 - 22, 25 - 19, 25 - 22) Montenegro - Olanda 0 - 3 (19 - 25, 18 - 25, 22 - 25)- Repubblica Ceca ...

Ucraina: Polonia estrada ucraini in età militare fuggiti dopo inizio guerra La Gazzetta del Mezzogiorno

Varsavia, 4 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità polacche hanno iniziato a estradare i cittadini ucraini in età di servizio militare fuggiti illegalmente dal paese dopo l'inizio dell'invasi ...La Russia ha lanciato il suo secondo attacco in due notti contro i porti ucraini. L’aeronautica ucraina ha anche affermato che i droni avevano preso di mira il vicino distretto di Kili. Nella notte le ...