Ucraina | Mosca | ' distrutto deposito di munizioni Kiev a Kherson'

(Di lunedì 4 settembre 2023), 4 set. (Adnkronos) - "Le forze armate russe hannoundidell'esercito ucraino in direzione di". Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, aggiungendo che nell'operazione "il nemico ha perso fino a 35 soldati".

... con al centro il tema dell'export di cereal i dopo l'uscita didall'accordo sul grano, a ...cerca intanto una nuova rotta marittima per l'export Kiev, dal canto suo, sta testando una ...La Russia ha effettuato un altro attacco di droni nel sud dell'stamattina presto, danneggiando le infrastrutture, poche ore prima del vertice tra Vladimir ...nuova ondata di attacchi da, ...Il presidente turco vuole convincere Putin a rilanciare l'accordo sulle esportazioni di grano ucraino, dal qualesi e' ritirata a luglio. Erdogan incontrera' Putin per la prima volta da ottobre.

Mosca, 4 set. (Adnkronos) – “Le forze armate russe hanno distrutto un deposito di munizioni dell’esercito ucraino in direzione di Kherson”. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, aggiungendo ...Ucraina cerca intanto una nuova rotta marittima per l'export ... Questa notte, come del resto la scorsa, nel mirino degli attacchi di Mosca e' finita ancora una volta la regione di Odessa. Dal canto ...