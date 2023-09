Ucraina | ministro della Difesa rassegna le dimissioni

... ingessa la politica economica, non lasciando margine ad altri interventi", ha dichiarato ildal palco del Forum Ambrosetti a Cernobbio . "La guerra in, era stato il preambolo di ...The post Chi è Rustem Umerov, il nuovodella Difesa dell'appeared first on ...vedi anche Russia -, Erdogan proporrà a Putin cessate fuoco anticipato Tajani: "Un incontro ... ha detto ildegli Esteri Antonio Tajani, parlando coi giornalisti durante la visita alla ...

Ucraina, Zelensky silura il ministro della Difesa Reznikov: «Ora cambiamo approccio». Gli appalti per l'Esercito gonfiati ... Open

KIEV, 04 SET - Il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha annunciato le sue dimissioni al Parlamento. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva reso noto ieri sera di voler sostituire ...Kiev, 4 set. (Adnkronos) - "In ottemperanza alla decisione del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, ho presentato una dichiarazione di dimissioni alla Verkhovna Rada dell'Ucraina". Lo ha ...