Ucraina | Erdogan vuole colloqui diretti Mosca-Kiev Dall’incontro con Putin anche affari per 100 miliardi e la centrale nucleare

(Di lunedì 4 settembre 2023) La Turchia è pronta a mediare per un obiettivo ambizioso: per fare in modo che Russia eabbiano negoziati. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyipdurante una conferenza stampa congiunta con l'omologo russo Vladimira Soci, in Russia, riporta Anadolu

Ucraina, la diretta - Putin incontra Erdogan: "Pronti a rilanciare l’accordo sul grano se saranno rimosse le sanzioni all ... Il Fatto Quotidiano

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che i colloqui di oggi con Erdogan, "come sempre si sono svolti in un clima costruttivo e professionale".