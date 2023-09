Ucraina | Cremlino | Grano | Erdogan e Putin non firmeranno nulla

Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda di Ria Novosti. I ... dall'accordo per il transito del grano sul Mar Nero alla situazione in, Siria e Libia, sino ...... la linea di demarcazione tra la regionedi Odessa e il territorio rumeno. Come ha ... nella regione di Odessa ", hanno riferito le forze armate del. Raid del genere sono tuttavia ......Tayyip Erdogan è giunto a Sochi per incontrare il leader delVladimir Putin . Il vertice vede come punti all'ordine del giorno la possibile mediazione di Ankara nel conflitto ine il ...

Ucraina Russia, notizie della guerra di Putin di oggi 31 agosto Sky Tg24

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta cercando l'approvazione del Congresso per utilizzare i beni russi congelati a "beneficio del popolo ucraino". Lo ha dichiarato la vice procuratore ge ...da quando Mosca ha deciso di non aderire più all’accordo che garantiva le esportazioni del grano ucraino dai porti del Mar Nero. "Gli accordi del Mar Nero sono di fatto scaduti - dice il portavoce del ...