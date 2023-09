Ucraina | a Sochi incontro tra Putin ed Erdogan - Zelensky sostituisce il ministro della Difesa - Kiev | ricevuti 100 miliardi di aiuti da

(Di lunedì 4 settembre 2023) 04 set 07:01 Tajani: "Accordo sul grano sarebbe un passo per la pace" Quello di oggi tra'è unimportante e credo che si debba fare di tutto per trovare un accordo su tutte le ...

04 set 05:41 Attacchi russi nella notte nella regione di Odessa La Russia ha attaccato stanotte per quasi due ore il distretto di Izmail, nella regione meridionaledi Odessa. Lo rende noto su ...Intanto si attende l'inizio previsto per oggi, a, del vertice sul grano è attesa per oggi tra il presidente russo Vladimir Putin equello turco Erdogan . Le cause della guerra in: il ...I colloqui si svolgeranno a, nella Russia sudoccidentale. Il primo incontro di Erdogan con ...diventata più forte da quando la Russia ha lanciato l''operazione militare speciale' innel ...

La Russia ha lanciato il suo secondo attacco in due notti contro i porti ucraini. L’aeronautica ucraina ha anche affermato che i droni avevano preso di mira il vicino distretto di Kili. Ieri, la ...Il primo faccia a faccia dallo scorso ottobre, con al centro il tema dell'export di cereali dopo l'uscita di Mosca dall'accordo sul grano, a metà luglio. L'obiettivo del presidente turco Erdogan, che ...