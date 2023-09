Uccisa a coltellate a Roma | giallo nell’androne di un palazzo | trovata morta una donna

(Di lunedì 4 settembre 2023) Unaè stataoggi pomeriggio, 4 settembre,di un. La vittima, un’infermiera di 52 anni, aveva ferite da arma da taglio sull’addome. Il ritrovamento è avvenuto alle 17 circa in uno stabile di via Giuseppe Allievo, nella zona Trionfale/Primavalle. Sul caso indaga la Squadra mobile. In aggiornamento Leggi anche: Ferrara, voleva bruciare il bar per vendicare il figlio morto: ucciso aFoggia, confessa il killer della tabaccaia. Una rapina da 75 euro dietro l’accoltellamento: «Ma non volevo ucciderla» L’agonia di Giulia Tramontano dopo le, i sospetti sul veleno all’amica: «Mi sento drogata»: il piano mostruoso di Impagnatiello L'articolo proviene da Open.

Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque , la Merlino ha raccontato gli ultimi mesi della donnadal compagno amentre era incinta di 7 mesi. Poi il focus sullo stupro di Palermo ...Persona riservata nel privato, l'infermieraera nota per il suo attivismo contro la privatizzazione del San Filippo Neri. L'ipotesi è che l'ex compagno l'abbia accoltellata a morte al culmine ...Un'infermiera di 52 anni è stata. Il corpo è stato rinvenuto nell'androne di un palazzo in via Giuseppe Allievo.

Rossella Nappini, questo il suo nome, è stata trovata senza vita. Alcuni vicini avevano sentito le sue urla, la polizia sospetta il suo ex ...Un'infermiera di 52 anni è stata uccisa a coltellate a Primavalle, in zona Trionfale, a Roma. Era separata, aveva due bambini e viveva con la madre in via Giuseppe Allievo. Gli investigatori stanno ...