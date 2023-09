Tutti pazzi per Lewis Hamilton a Milano | con GQ e Tommy Hilfiger

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 4 settembre 2023) Che effetto fa l'arrivo diin pieno centro a? Debordante, come quando sfreccia in pista. Il pilota Mercedes è stato l'ospite speciale di una serata organizzata presso lo Storedi Piazza Guglielmo Oberdan a, in occasione del lancio della collezionex Mercedes-AMG F1 x Awake NY. Insieme al pilota della Mercedes, Federico Sarica, Head of Editorial Content di GQ Italia, e Adam Baidawi, Deputy Global Editorial Director GQ e Head of British GQ, hanno tenuto un talk in cui si è esplorata la relazione tra Formula Uno e stile, un binomio che negli ultimi tempi è diventato sempre più ricco e interessante. E che proprio in, ambassador di...