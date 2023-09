Tutte le novità skincare Lush di Halloween must have del mese

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 settembre 2023) La nuova collezione didiè quasi arrivata ed è ricca di articoli per il bagno e la cura del corpo in edizione limitata. Dalle bath bomb a forma di zucca, alle maschere profumate adatte alla stagione, fino alla “shower slime” che, nonostante il nome, vi farà sentire extra lussuosi, questa nuova collezione divi farà venire voglia di premere il pulsante “Aggiungi al carrello” il prima possibile.: idelSe avete familiarità con le precedenti collezioni diper, potete immaginare che questa collezione è destinata ad essere un successo. Ci sono 36 articoli in totale, tra cui una manciata di set da regalo che vengono ...