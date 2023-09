Turris-Benevento | le pagelle | difesa in difficoltà | esterni in ombra | si salva Talia

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIlinizia nel peggiore dei modi l’avventura in serie C. Giallorossi travolti dallanonostante l’iniziale vantaggio. Tante lacune nei giallorossi che naufragano, traditi anche dai senatori. Le attenuanti non mancano, ma il campanello d’allarme per la Strega è già suonato. Paleari – Il suo campionato di C si apre con tre gol subiti: non può nulla in nessuna circostanza. Attento quando viene chiamato in causa, miracoloso su Nocerino mentre sul tiro di Franco lola traversa. Voto: 6 Berra – Sfiora il gol con un colpo di testa fermato solo dalla traversa. Insoffre come l’intero reparto. Chiude centrale, nel complesso una prestazione da rivedere. Voto: 5,5 Meccariello – Serata non certamente fortunata, chiusa con un infortunio. Diversi gli errori, soprattutto quando ...

Si chiude la prima giornata di Serie C, Girone C. Vincono Juve Stabia, Taranto, Picerno, e Potenza. Nessun pareggio. Gran primo tempo al Liguori tra: già tre le marcature nella prima frazione di gioco. Sono gli ospiti a sbloccare il risultato al 14esimo minuto. Palo di Meccariello che prende il palo, sul tapin è Pastina ad

Il Benevento torna in serie C e lo fa nella stagione 2023/2024. Esordio amaro in campionato sul campo rivale della Turris, a Torre del Greco. Un inizio campionato non positivo per i giallorossi nel gi ...La prima giornata del girone C si era aperta già venerdì con l'anticipo Catania-Crotone vinto dai pitagorici per 1-0 al "Massimino". Davanti ad oltre 20.000 spettatori e sotto gli occhi del presidente ...