Turismo a Milano | da gennaio a luglio oltre 5mln di arrivi in città

(Di lunedì 4 settembre 2023)è il miglior mese di sempre con quasi 900mila visitatori. Continua il trend positivo in città e nell’area urbana. Assessore Riva: «Soddisfatti, città attrattiva in estate e tutto l’anno»

... della fondazioneCortina e del Coni, Varese è stato il primo territorio lombardo a muoversi ...nuova struttura del Palaghiaccio e alle occasioni che potrà generare in termini di sport e".... secondo le stime fornite dall'assessore comunale al, Alessandro Onorato. Molte le ... In altre città, comeo Firenze, i Comuni si affidano a codici collegati agli alloggi, chiedendo che ......calendario di attività così da valorizzare il nostro territorio in vista delle Olimpiadi di...nuova struttura del Palaghiaccio e alle occasioni che potrà generare in termini di sport e".

Turismo: Milano, quasi 900mila arrivi a luglio, miglior mese di sempre La Sicilia

All'Hotel Gallia di Milano il Forum italo-saudita sugli investimenti: folla di top manager e imprenditori italiani. Nuovo corso politico impresso dal principe Mohammed bin Salman, parola d'ordine: div ...Atenei e formazione “Quello del turismo – ha proseguito Giovanni Gregorini dell’Università Cattolica di Milano – è un settore fondamentale per la nostra regione e ha bisogno sempre più di formazione e ...