Turchia | l’affare Galatasaray-Vecino salta per le proteste dei tifosi giallorossi!

(Di lunedì 4 settembre 2023) Sembrava tutto pronto per la chiusura del. Ilsi stava per accaparrare Matias, ex Fiorentina e Inter finito ai margini del progetto di Sarri alla Lazio. Un’operazione che avrebbe portato nelle casse della...

E inveceè saltato. Secondo fonti turche, mentre'uruguaiano (rimasto in panchina novanta minuti contro il Napoli sabato scorso) stava per svolgere le visite mediche col Gala, si sarebbe ...si è reso possibile perché Amrabat ha finalmente ... 10 milioni per il prestito e 20 per il diritto di riscatto anziché'... A tal proposito, insono convinti che Pogba abbia svolto le ...... con il Napoli la trattativa era in stato avanzato ma'ultimo contatto avuto intorno all'ora di pranzo non è stato positivo eè saltato (potrebbe andare ino in Arabia Saudita).